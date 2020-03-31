Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/QFpEChAISN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Odaya giren anne şok oldu!
- Ayşe'ye kıyan doktordan şok talep!
- İstanbul'da şok operasyon!
- Kars'ta Çinli paniği!
- Ceren Özdemir'in katili ikinci kez hakim karşısında
- Görüntüler o ilimizden! "Pes" artık
- Jandarmadan duygulandıran hareket!
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle!
- Koronaya Karadeniz usulü çözüm!
- Ağrı’da doğalgaz boru hattı patladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...