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Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 /'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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