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Son dakika: Bedelli askerliği tamamlayanlar İstanbul'dan ayrılabilecek mi? Vali Yerlikaya açıkladı...

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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BEDELLİ ASKERLİĞİ TAMAMLAYANLAR İSTANBUL'DAN AYRILABİLECEK Mİ?

Son dakika haberine göre; Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" ifadelerini kullandı.

Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.

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