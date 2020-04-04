Türkiye Gerçekleri hesabının sahibinin tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
Twitter’da Türkiye Gerçekleri isimli hesap üzerinden provokatif paylaşımlar yapan ve gözaltına alındıktan sonra ‘FETÖ propagandası’ndan tutuklanan Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın’ın tutuklanma gerekçesi belli oldu. Mesut Aykın’ın Haziran 2020’ye ilişkin darbeyi çağrıştıran tweetler attığı tespit edildi.
Twitter'da Türkiye Gerçekleri isimli hesap üzerinden provokatif ve yalan paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınması ardında 'FETÖ propagandası'ndan tutuklanan Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı.
"DARBE" TWEETLERİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini 2016 yılının Haziran ayında attığı tweetlerle işaret eden Aykın'ın aynı şekilde geçtiğimiz Ocak ayında da bu tarz tweetler attığı belirlendi.
BU KEZ HAZİRAN 2020'Yİ İŞARET ETTİ
Terör Suçları Bürosu tarafından yapılan tespitlere göre Aykın, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin umut ve morallerini diri tutma ve örgütün eylemlerini meşru gösterme amacıyla aynı Twitter hesabı üzerinden çok sayıda 'Haziran' ayını işaret eden paylaşımlarda bulundu. Tespitlere göre, 7 Ocak 2020 tarihinde 'Haziran gelse de ısınsak', 4 Ocak'ta 'Haziran dediğin nedir ki; Göz açıp kapayıncaya kadar gelir' ile 'Uykusuz gecelere bugünden hazırlıklı olmak lazım' ve 7 Ocak tarihinde de 'Lale devri bitti… Çöküş devri başladı… Cumhuriyet'in kurulmasına az kaldı' tweetlerini attığı anlaşıldı.
Aykın'ın aynı 2016 Temmuz ayından önce yaptığı gibi Haziran ayında bir kalkışmanın olacağına bu kalkışmanın gerekli olduğuna yönelik intiba uyandırdığı belirlendi.
AMACI KORKU VE PANİK OLUŞTURMAK
Şüphelinin 2016 Temmuz ayı öncesi atmış olduğu ve Temmuz ayını işaret eden paylaşımlarının örgüt propagandası suçunu oluşturması yanında halen Twitter üzerinden 2020 Haziran ayında bir eylem gerçekleşeceği ve bu eylemde de ülke menfaati için doğru olduğu intibaını uyandıran paylaşımlarda bulunmayı sürdürdüğü anlaşıldı. Türkiye Gerçekleri isimli hesabın yöneticisi Mesut Aykın'ın bu şekilde terör örgütünün eylemlerini meşru göstererek aktif olarak örgüt propagandası suçuna ve ülke içerisinde kaygı, korku ve panik yaratmaya devam ettiği belirlendi.
Bu nedenle örgüt propagandası suçuna yönelik hakkında kuvvetli şüphe bulunan Aykın'ın kaçma, delilleri yok etme hususlarında kuvvetli şüphesi de bulunduğu tespit edildi. Şüpheli atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aykın geçtiğimiz günlerde Avcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı.
15 TEMMUZ'U BÖYLE ÇAĞRIŞTIRMIŞTI
Bilindiği gibi şüpheli Mesut Aykın'ın 15 Temmuz'dan bir ay kadar önce "Acele etmeyin… Temmuz bayramdan sonra başlayacak" dediği, yine darbe girişiminden bir ay önce 15 Haziran 2016 tarihinde, "Temmuz, Temmuz…" şeklinde tweet atarak darbeyi çağrıştırdığı belirlenmişti. Darbe girişiminden tam 1 ay önce 16 Haziran 2016 günü ise "Hata zincirleri devam ediyor… Temmuz ağır olur, Temmuz sıcak olur, Temmuz hepimizi yakar beyler.." dediği anlaşılmıştı. Ayrıca Aykın 25 Haziran 2016 tarihinde "Bir oğlum olacak adı Temmuz. Öfkede benden fırtına, sevgide deniz ne samanyollarının ulu kervanları susuzluğumun" ve aynı gün "Ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin Temmuz gibi sıcak ve bereketli Temmuz gibi uçsuz bucaksız" tweetlerini atmıştı. Aykın 2016 yılında gözaltına alınmış fakat daha sonra serbest kalmıştı.
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