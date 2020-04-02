Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildi
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 pandemisine karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının dinlenebilmesi için kentte 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sağlık çalışanları 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini, 2 bin 166 çalışanın şu an bu imkanı kullandığını belirtti.
Vali Yerlikaya, fedakar sağlık çalışanlarına destek olan otel, sosyal tesis, misafirhane ve yurtların yetkililerine teşekkür etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde, "Sağlık çalışanlarımız İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi tarafından misafir edilmek üzere en yakın konaklama yerinde yönlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.
"FEDAKARCA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ"
Açıklamada görüşüne yer verilen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Hastanelerdeki görevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane şartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanlarımız oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivili toplum kuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerin yatak kapasitesi 2 bin 140 sağlık çalışanlarımızın konaklamasına tahsis edildi. Bugün itibariyle 1271 sağlık çalışanımız misafir ediliyor. Otel ve özel yurt işletmecilerimiz tarafından sağlık çalışanlarının istifadesine sunulmak üzere ise bugün itibariyle 1011 yatak kapasitesi İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiş durumda. Çeşitli oteller ve özel yurtlarda 895 sağlık çalışanı konaklıyor."
"MİNNETTARIZ"
"Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Onlar; hepimizin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veriyorlar. İnanıyorum ki milletimiz de sağlık personelimizin bu fedakarlığını her zaman takdirle anacaktır. Bunun göstergesi olarak hep birlikte sağlık çalışanlarımızı alkışladık, alkışlamaya ve biz de onlara yardımcı olamaya devam edeceğiz. İstanbul'da kamuya ait sosyal tesislerimizin önemli bir bölümünü sağlık personelimizin hizmetine sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Bunun yanında, turizm sektöründe önde gelen işletmecilerimizin de sağlık camiamıza destek verdiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok sayıda oteli sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunarak, bu zor günlerde büyük bir moral ve güç veren Türkiye Otelciler Birliği yönetimi ve çok değerli üyeleri ile otellerimizin sahiplerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, sosyal tesislerini, misafirhanelerini ve yurtlarını tahsis eden kamu yönetici ve görevlileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde kısa zamanda atlatacağız."
Vali Yerlikaya, İstanbullulara, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım." çağrısında bulundu.
Sağlık çalışanları için işletmelerinde yer açmak isteyenlerin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Konaklama Koordinasyon Merkezi ile 0212 453 08 97 numaralı hattan iletişime geçebileceği aktarıldı.
İstanbul'da sağlık çalışanlarımız için 3.151 kişilik yer tahsis ettik. 2.166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020
Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olan tüm;
❤️Otel
❤️Sosyal Tesis
❤️Misafirhane
❤️Yurt yetkililerine çok teşekkür ediyorum.https://t.co/gB05pW9bTn pic.twitter.com/1AVgaZMThF
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