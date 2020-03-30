30 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Şehirler arası deniz ulaşımına korona engeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI! BUGÜN 17:00’DEN İTİBAREN DURDURULDU

Son dakika haberine göre; , yaptığı açıklamada, "’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." dedi.

, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." bilgisini paylaştı

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