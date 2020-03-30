Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Şehirler arası deniz ulaşımına korona engeli
Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." bilgisini paylaştı
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