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Milli Savunma Bakanlığı, Dumlupınar Denizaltısı şehitlerini andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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MSB, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİNİ ANDI

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 67 yıl önce elim bir sonucu 'nda batan 'nda şehit olan 81 asker rahmetle anıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nara Burnu önlerinde, 4 Nisan 1953'te bayraklı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan, 'nda 81 denizcinin şehit olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"67 yıl önce bugün elim bir kaza sonucu Çanakkale Boğazı'nın derin maviliklerine emanet ettiğimiz, son nefeslerinde 'Vatan Sağ Olsun' diyen Dumlupınar Denizaltımızdaki 81 kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve minnetle anıyoruz."

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