01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! 30 Nisan'a kadar başvurulacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: 30 NİSAN'A KADAR BAŞVURULACAK

, 'nın Koronavirüs önlemleri kapsamında "Acil Çözüm Sunan" projeleri desteklemek için 51 milyon lira kaynak tahsis ettiği açıkladı. Programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kâr amacı güden işletmeler 2020 tarihine kadar başvurabilecek.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Sanayi ve koordinasyonunda faaliyet gösteren , "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nı ilan etti. Yönetim Kurulu Başkanlığını 'nın yürüttüğü İSTKA, program kapsamında üç öncelik için 51 milyon TL kaynak tahsis etti. Bu amaçla yapılacak projeler için 51 Milyon TL kaynak tahsis edilen programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kâr amacı güden işletmeler 2020 tarihine kadar başvurabilecek"

"PROJE BAŞINA AZAMİ DESTEK TUTARI 2 MİLYON LİRA"

"Proje başına destek tutarı asgari 200 bin TL, azami 2 Milyon TL olarak belirlendi. Program kapsamında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 100'üne kadar destek sağlanırken, kâr amacı güden işletmeler için bu oran %50 olarak uygulanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA 'da virüsün yayılımının önlenmesi, kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ile salgının ülke ve bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik üç öncelikli alanda sunulacak projeleri destekleyecek"

"PROGRAM KAPSAMINDA AŞAĞIDAKİ 3 ÖNCELİK DESTEKLENECEK:

- Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
- Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
- Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi
Virüsün yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar desteklenecek"

"HALK SAĞLIĞI İÇİN…"

"Program kapsamında COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip "sosyal mesafeyi koruma" ve "evde kalma" tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanması, psiko-sosyal destek, salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyet ve hizmetler içeren projeler desteklenecek. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarına katkı sunulacak. COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecek. Salgının ekonomiye negatif etkilerinin azaltılması için çalışılacak"

"PROJELER DESTEKLENECEK"

"Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine katkı sunulacak. Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecek. Başvuru sahipleri son başvuru tarihini beklemeden COVID-19 ile Mücadele ve başvuruda bulunabilecek. Proje başvuruları sadece online ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek"

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! Şehirler arası deniz ulaşımına korona engeli SON DAKİKA: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI! ŞEHİRLER ARASI DENİZ ULAŞIMINA KORONA ENGELİ
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Her hafta 50 bin adrese dağıtılacak SON DAKİKA: İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA DUYURDU: HER HAFTA 50 BİN ADRESE DAĞITILACAK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş üzeri vatandaşlar için önemli açıklama İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN 65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA