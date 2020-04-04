04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika! İstanbul Valiliği cenaze işlemleri için yeni açıklama yaptı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
04.04.2020

Son dakika! İstanbul Valiliği cenaze işlemleri için yeni açıklama yaptı |Video

Son dakika haberi; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'a giriş-çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri denetleme yapıyor. Cenaze işlemleri için İstanbul dışına çıkmak isteyenlere ise her cenaze için 4 kişiye izin verileceğini duyurdu. A Haber muhabiri ayrıntıları canlı yayında aktardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Valilktencenaze işlemleri için yeni açıklama
Valilktencenaze işlemleri için yeni açıklama
HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
Teslimat tamam! İşte yok edici güç
Teslimat tamam! İşte yok edici güç
Koronavirüs ilacıyla ilgili
Koronavirüs ilacıyla ilgili
CHP'li eski vekil canlı yayında sigara yaktı!
CHP'li eski vekil canlı yayında sigara yaktı!
Giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi
Giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi
Pes dedirten görüntüler!
"Pes" dedirten görüntüler!
Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi!
Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
Korona ilacı geri ödeme listesinde!
Korona ilacı geri ödeme listesinde!
Türkiye'ye umut olmuştu! İlk açıklama geldi
Türkiye'ye umut olmuştu! İlk açıklama geldi
Daha Fazla Video Göster