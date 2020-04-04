Son dakika! İstanbul Valiliği cenaze işlemleri için yeni açıklama yaptı |Video

Son dakika haberi; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'a giriş-çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri denetleme yapıyor. Cenaze işlemleri için İstanbul dışına çıkmak isteyenlere ise her cenaze için 4 kişiye izin verileceğini duyurdu. A Haber muhabiri ayrıntıları canlı yayında aktardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacakların kentten ayrılmalarında kısıtlama yapılmadığını, bunun için terhis belgesisinin yeterli olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.