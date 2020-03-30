30 Mart 2020, Pazartesi
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Son dakika: PKK'ya MİT ve TSK'dan ağır darbe! KCK'nın üst düzey üyesi Nazife Bilen öldürüldü

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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PKK'YA MİT VE TSK'DAN AĞIR DARBE!

Son dakika haberi... 'nın karar alma organlarından sözde önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi , ve 'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın karar alma organlarından sözde önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi , MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Son dakika: PKK'ya MİT ve TSK'dan ağır darbe! KCK'nın üst düzey üyesi Nazife Bilen öldürüldü | VİDEO SON DAKİKA: PKK'YA MİT VE TSK'DAN AĞIR DARBE! KCK'NIN ÜST DÜZEY ÜYESİ NAZİFE BİLEN ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO


"EN ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜRÜLDÜ"

Güvenlik kaynakları, /KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.









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