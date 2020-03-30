Son dakika: PKK'ya MİT ve TSK'dan ağır darbe! KCK'nın üst düzey üyesi Nazife Bilen öldürüldü
Son dakika haberi... PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.SON DAKİKA HABERİ: PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
SON DAKİKA: PKK'YA MİT VE TSK'DAN AĞIR DARBE! KCK'NIN ÜST DÜZEY ÜYESİ NAZİFE BİLEN ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO
"EN ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜRÜLDÜ"
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.
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