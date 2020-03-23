23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
MSB AÇIKLADI: BAŞARILI OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜLER

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, " bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 /’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

(MSB), Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK-YPG'li öldürüldü! SON DAKİKA HABERİ: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 4 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ!
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 11 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB: Türk-Rus ortak devriyesi İdlib'de yapıldı! İşte ilk fotoğraflar... SON DAKİKA: MSB: TÜRK-RUS ORTAK DEVRİYESİ İDLİB'DE YAPILDI! İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR...
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
MSB açıkladı: 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB AÇIKLADI: 18 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA