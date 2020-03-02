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Son dakika: MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK-YPG'li öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
MSB: EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 24 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı () " ve bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı () " ve bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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