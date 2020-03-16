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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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MSB: 11 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... 'den yapılan açıklamaya göre bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem sınır içindeki hem de sınır dışındaki görev alanlarında göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre YPG-PKK'lı hainlere ağır darbe indirildi.

"11 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

'den yapılan açıklamada " bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
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"HER TEDBİR ALINIYOR"

Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.

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