Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.SON DAKİKA HABERİ: Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem sınır içindeki hem de sınır dışındaki görev alanlarında göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre YPG-PKK'lı hainlere ağır darbe indirildi.
"11 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"
MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
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"HER TEDBİR ALINIYOR"Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.
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