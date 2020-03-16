Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Kahraman Mehmetçik, teröristlere hem sınır içindeki hem de sınır dışındaki görev alanlarında göz açtırmıyor.Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika açıklamasına göre YPG-PKK'lı hainlere ağır darbe indirildi. MSB 'den yapılan açıklamada " Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

"HER TEDBİR ALINIYOR"

Bakanlık, "Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." mesajını verdi.