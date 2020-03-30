Son dakika: Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilir. Başvurunun sonucu kısa mesaj olarak gönderilecek." denildi.
Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında" denildi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.
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