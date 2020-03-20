Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK-YPG'li öldürüldü!
Son dakika haberine göre; terör örgütü PKK-YPG, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kalleş bir saldırı planı içine girdi. Bu saldırıyı önceden sezen Mehmetçik hainlere geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK-YPG Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kalleş bir saldırı planı içine girdi. Bu saldırıyı önceden sezen Mehmetçik hainlere geçit vermedi.
HAİN PLAN ÖNLENDİ! ÖLDÜRÜLDÜLER
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Zorlukların ortasında umut doğdu"
- Koronavirüs testinin sonucu nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı açıkladı
- Hain tuzak son anda önlendi
- İtalya'dan korkunç görüntüler! İlk kez yayınlandı
- İstanbul Adliyesi'nde koronavirüs alarmı!
- Bakan Selçuk: 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız .
- Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar kalıyor?
- Sınır hattında özel korona önlemi!
- Bakan Albayrak müjdeyi verdi!
- Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?