20 Mart 2020, Cuma
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Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK-YPG'li öldürüldü!

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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PKK'NIN HAİN PLANI ÖNLENDİ! ÖLDÜRÜLDÜLER

Son dakika haberine göre; terör örgütü -, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kalleş bir saldırı planı içine girdi. Bu saldırıyı önceden sezen Mehmetçik hainlere geçit vermedi. (), bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü - Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kalleş bir saldırı planı içine girdi. Bu saldırıyı önceden sezen Mehmetçik hainlere geçit vermedi.

HAİN PLAN ÖNLENDİ! ÖLDÜRÜLDÜLER

(), bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

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