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Bakanlık açıkladı! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! HEPSİ YOK EDİLDİ

, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 8 /’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgeleriyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında saldırı ve sızma planlayan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

"Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 /'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıkladı! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi BAKANLIK AÇIKLADI! 8 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB: PKK-YPG'li 2 terörist teslim oldu SON DAKİKA: MSB: PKK-YPG'Lİ 2 TERÖRİST TESLİM OLDU
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