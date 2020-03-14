Bakanlık açıkladı! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgeleriyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında saldırı ve sızma planlayan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama
"Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
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