Son dakika: Corona virüsten ölen ABD'deki Türk vatandaşlarının cenazesi ne olacak? Türk Hava Yolları...
Son dakika haberi... ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderilecek.ABD'nin New York kentinde korona virüs (Covid-19 vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurmuştu.
"TURKISH CARGO TAŞIYACAK"
Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin kargo uçaklarıyla Türkiye'ye gönderilebileceği, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ise cenazelerin defin işlemi için ülkeye giriş yapamayacakları bildirildi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Cenaze nakilleri sadece New York Havaalanı'ndan Turkish Cargo ile yapılacaktır. Kargo uçakları kanunen kesinlikle yolcu almayacaktır, aile fertleri cenazeye eşlik edemeyecektir" denildi.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarının refakatçi olarak Türkiye'ye gidemeyecekleri belirtilirken, cenazeyi Türkiye'de karşılayacak aile fertlerinin irtibat bilgilerinin Başkonsolosluğa iletilmesi istendi.
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