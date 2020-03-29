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Son dakika: Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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AVUSTRALYA’DA CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Son dakika haberi... Yeni tip corona virüsün () hızla yayıldığı 'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16’ya yükseldi.

Queensland ve Victoria eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, virüse yakalanan 75 yaşındaki kadın Brisbane'de, 80'li yaşlardaki erkek hasta da Melbourne'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bu ölümlerle ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

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İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan itibaren ülke genelinde yaklaşık 210 bin kişiye yapılan testler sonucunda 3 bin 809 kişinin Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

'ya yurt dışından gelenler havalimanından alınarak otel veya konaklama tesislerinde iki hafta boyunca zorunlu karantinaya alınıyor. Karantina kurallarına uymayanlara para ve hapis cezası veriliyor.

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