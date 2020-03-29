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Son dakika: İtalya'dan flaş corona virüs açıklaması: Biyolojik bomba etkisi yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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İTALYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: BOMBA ETKİSİ YAPTI

’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin Belediye Başkanı , yaptığı açıklamada ’da oynanan maçının biyolojik bomba etkisi yaparak, () salgınının başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Korona virüs() salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan , ölüm oranlarında 'i geride bırakarak zirveye yerleşti. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergoma şehri salgından en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. Belediye Başkanı , yaptığı açıklamada Bergamo'da görülen korona virüs vakalarının çok yüksek olmasının nedeni olarak, 19 Şubat'ta 'da oynanan Atalanta ve takımları arasındaki maçı olabileceğini ifade etti.

"BİYOLOJİK BOMBA ETKİSİ YAPTI"

Gori, çok sayıda bilim insanının kendi ile aynı fikirde olduğunu belirtti. Gori, ülkede ilk korona virüs vakasının 23 Şubat'ta ortaya çıktığını hatırlatarak, "Maalesef o sıralarda yeni tip korona virüs aramızda dolaştığından haberimiz yoktu. Milano'ya giden 40 bin taraftar birbiriyle temas eti ve virüs yayıldı. Maç biyolojik bomba etkisi yaptı." açıklamasında bulundu.

"O HASTA SALGININ KAYNAĞI OLDU"

Gori, korona virüsün yayılmasının sadece maçla ilişkilendirilemeyeceğini belirtirken, "Olayların kıvılcımını, bilinmeyen bir zatürre ile Alzano Lombardo Hastanesi'ne giden hasta yaktı. O hasta; doktorları, hemşireleri ve diğer hastaları enfekte etti ve salgının kaynağı oldu" dedi.
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Atalanta takımının stadyumunun kriterlerine uymadığı gerekçesiyle karşılaşma Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanmıştı. Valencia kulübü tüm takımın, teknik heyetin ve görevlilerin testlerinin 3'te 1'inin pozitif çıktığını açıklarken, Bergamo ekibinde ise yedek kaleci Marco Sportiello'nun korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

İtalya'da toplam korona virüs vakası 92 bin 472'ye, hayatını kaybedenler ise 10 bin 23'e ulaştı.

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