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Rusya duyurdu: Koronavirüs ilacını geliştirdik

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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RUSYA DUYURDU: KORONAVİRÜS İLACINI GELİŞTİRDİK

Gelen son dakika haberine göre; Federal Biyomedikal Ajansı (), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Meflokin bazlı yeni ilaç tanıtıldı.

Federal Biyomedikal Ajansı (), 28 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip coronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

YENİ İLAÇ TANITILDI

Sputnik'te yer alan habere göre, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

TEDAVİ ŞEMASI GELİŞTİRİLDİ

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, 'in ve 'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

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