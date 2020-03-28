Rusya duyurdu: Koronavirüs ilacını geliştirdik
Gelen son dakika haberine göre; Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Meflokin bazlı yeni ilaç tanıtıldı.
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), 28 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip coronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.
YENİ İLAÇ TANITILDI
Sputnik'te yer alan habere göre, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.
TEDAVİ ŞEMASI GELİŞTİRİLDİ
Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ‘Simgelerin köprüsü’nden haber var!
- Ciner başı çekiyor, FETÖ omuz veriyor
- CHP trol ekip kurdu!
- İstanbul Valisi duyurdu: 17.00 itibariyle durduruldu
- Bakan duyurdu: 'Canlı sınıf'ı devreye alıyoruz
- AYM hakareti ödüllendirdi
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü?
- Af yasası ne zaman çıkacak?
- Bilim Kurulu üyesi uyardı! Çocuklara dikkat
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?
- Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?
- 28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı
- Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?
- Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi