Rusya ülkeye girmeye çalışan yabancıları karantinaya alacak
Rusya hükümeti ülkeye yabancıların girişini yasakladıktan sonra bugün yeni bir kararnameyle ülkeye girmeye çalışan yabancıların karantina altına alınacağını açıkladı.
Rusya Hükümeti tarafından duyurulan yeni genelgeye göre yurt dışından Rusya'ya giriş yapmak isteyen herkesin havaalanı ve sınırlardan alınarak 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıklandı.
CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Kurallara uymayanlar hakkında sert tedbirlerin alındığı belirtilirken bu kişiler hakkında da Rusya anayasasına dayanarak cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Bu genelgeden sonra Rusya'nın diğer ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerden yabancılara vize verilmesi de durduruldu.
YABANCILARA VİZE VERİLMESİ DURDURULDU
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın diğer ülkelerdeki konsolosluklardan vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.
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