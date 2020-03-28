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CHP trol ekip kurdu! Sosyal medyada parti tetikçiliği yapacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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CHP TROL EKİP KURDU!

, sosyal medyada parti tetikçiliği yapmak için trol hesap kurdu. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda harekete geçen CHP genel merkezi, parti içerisinde oluşturduğu bir sistemle binlerce kişinin bulunduğu bir ekibi sosyal medyada görevlendirdi. CHP'nin kurduğu trol sistem bizzat kendi görevlendirdikleri üyeleri tarafından deşifre edilirken, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Yöneticisi 'te hesabından yaptığı paylaşımla skandalı müjdeledi.

'nin, geçtiğimiz haftalarda trol ekip oluşturmak üzere harekete geçtiği ortaya çıktı. Genel merkez tarafından oluşturulan sistem kapsamında https://kilcaldamar.chp.org.tr/ isimli site üzerinden üyelerini bilgilendirip nereye, nasıl yorum yapacaklarını, kimleri paylaşacakları konusunda yönlendirme yaptıkları belirlendi.

KENDİ ÜYELERİ OLUŞUMU DEŞİFRE ETTİ
CHP'nin kurduğu trol sistem bizzat kendi görevlendirdikleri üyeleri tarafından deşifre edilirken, CHP İstanbul Kadın Kolları İl Yöneticisi 'te hesabından yaptığı paylaşımla skandalı müjdeledi. CHP genel merkezi tarafından kendisine atılan bilgilendirme mesajını da paylaşan Güneş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Sayın üyemiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'Sosyal Medya Paylaşım Destekçisi' olarak görevlendirildiniz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir.'

PARTİ TETİKÇİLİĞİ YAPACAKLAR
CHP tarafından oluşturulan sistemle parti içerisindeki yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalar, paylaşımlar sosyal medyada daha çok etkileşim alsın diye CHP genel merkezi tarafından belirlenen ekibin destek olması için geçtiğimiz haftalarda TC kimlik numarası ve şifre ile girilebilen sistem harekete geçirildi. Binlerce kişi tarafından oluşturulduğu ifade edilen ekibin temel amacının sosyal medya üzerinden CHP'li yöneticilere destek olarak gündemde tutmak olduğu ifade ediliyor.

Son dakika: CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu trol çıktı CHP'Lİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TROL ÇIKTI

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