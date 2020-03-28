Putin talimat verdi, Rus ordusu harekete geçti! Koronavirüse karşı 16 bölgeye hastane kuruyor
Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı ülkenin 16 bölgesinde hastaneler kurmaya başladı. Hastanelerin ilk 8 tanesinin 30 Nisan’a kadar diğer 8 tanesinin 15 Mayıs’a kadar inşa edileceği açıklansı.
Rusya Savunma Bakanlığı komuta kademesi ve bölge komutanları bakan yardımcısı Timur İvanov başkanlığında Korona virüsüne karşı geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdi. Moskova'da bulunan bakanlık binasında gerçekleşen toplantıya, bölge komutanları internet üzerinden kurulan bağlantıyla katılarak, sorumlu oldukları bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Rusya'da artan Korona virüsüne karşı Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı'nın tedbir ve yatırımları ele alınırken, Timur İvanov Rus ordusu tarafından ülkenin 16 bölgesine hastaneler kurulmaya başlandığını açıkladı. Hastanelerin ilk 8 tanesinin 30 Nisan'a kadar diğer 8 tanesinin 15 Mayıs'a kadar inşa edileceği açıklanırken, hastanelerde bilgisayarlı tomografiler, anestezi ekipmanları ve endoskopi teknolojik tıp aletlerinin bulunacağı belirtildi.
HEM ASKER HEM SİVİLLER TEDAVİ EDİLECEK
Timur İvanov kurulmaya başlanan 16 hastanenin Batı Askeri Bölgesi sorumluluk alanı olan Leningrad Bölgesi'ne bağlı Odintsovo, Podolsk, Nizhny Novgorod, Smolensk, Kaliningrad ve Puşkin şehirlerinde Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Rostov, Sivastopol ve Volgograd şehirlerinde, Merkez Askeri Bölge'nin sorumluluk alanında olan Novosibirsk, Omsk ve Orenburg şehirlerinde, Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı Ulan - Ude, Ussuriysk, Petropavlovsk-Kamçatka ve Anastasievka şehirlerinde inşa edilmeye başlandığını söyledi. Hastanelerin askerin yanı sıra sivillerin tedavisinde de kullanılacağını ifade eden İvanov hastane alanlarının 115 bin metrekare hastanelerin yatak kapasitesinin ise bin 600 olacağını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dünyayı heyecanlandıran haber! Evde 1 dolara test...
- Yeni salgın baş gösterdi!
- ABD'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti
- 87 yaşındaki İngiliz koronavirüsü yendi
- Fransa'da vaka sayısı açıklandı
- Brezilya'da can kaybı 92 oldu
- Johnson'ın korona testi pozitif çıkınca böyle kaçtı
- Dünya genelindeki vaka sayısı açıklandı
- İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
- Merkel ve Trump'tan koronavirüs görüşmesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu