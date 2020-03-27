ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?

Son dakika haberi... KPSS sınavı ertelendi mi? KPSS sınav tarihi ne zaman? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı sınavların tarihlerinin ertelendiği açıklanmıştı. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarında erteleme olup olmayacağı merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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