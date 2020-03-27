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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?

Son dakika haberi... KPSS sınavı ertelendi mi? KPSS sınav tarihi ne zaman? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı sınavların tarihlerinin ertelendiği açıklanmıştı. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarında erteleme olup olmayacağı merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:58
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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?

Son dakika haberi... KPSS sınav tarihleri ertelendi mi? Bazı sınav tarihlerinde yapılan ertelemenin ardından KPSS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün merak edilen soruları yanıtladı. 2020 yılında gerçekleştirilecek KPSS sınavlarına hazırlanan vatandaşlar başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar...

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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 yılında yapılacak KPSS sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

İşte yeni KPSS tarihleri:

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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM TAKVİMİ GÜNCELLENİYOR

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde "2020 sınav takvimi" içerisinde bazı sınavların tarihleri kaldırılmış olarak görülüyor. Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen sınav tarihleri güncellendiğinde yeni sınav takvimi ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak.

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ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.