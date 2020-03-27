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Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?

Son dakika... ÖSYM yeni sınav takvimi yayınlandı mı? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında sınav tarihlerinde erteleme kararı alındı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bugün yaptığı açıklamada KPSS sınavlarının tarihlerini duyurdu. ÖSYM sınavlarına katılmaya hazırlanan vatandaşlar yeni sınav tarihlerini araştırıyor Peki, yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 12:34
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Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?

Son dakika... ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek sınavların tarihleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet adresi üzerinde yer alan sınav takviminde, sınavların tarihlerinde güncelleme yapıldığı görülüyor. YKS, KPSS, DGS gibi ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara hazırlanan adaylar yeni sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman yapılacak?

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Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?

YENİ ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından sınav takviminde güncelleme yapılıyor. Yeni sınav takvimi henüz yayınlanmadı ama bazı sınavların tarihleri duyuruldu.

İşte açıklanan yeni sınav tarihleri:

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Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de yapılacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

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Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?

2020 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

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Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?

2020 YKS NE ZAMAN?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.