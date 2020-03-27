Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
Son dakika... ÖSYM yeni sınav takvimi yayınlandı mı? Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında sınav tarihlerinde erteleme kararı alındı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün bugün yaptığı açıklamada KPSS sınavlarının tarihlerini duyurdu. ÖSYM sınavlarına katılmaya hazırlanan vatandaşlar yeni sınav tarihlerini araştırıyor Peki, yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.03.2020 12:26Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 12:34