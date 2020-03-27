Son dakika... ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek sınavların tarihleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet adresi üzerinde yer alan sınav takviminde, sınavların tarihlerinde güncelleme yapıldığı görülüyor. YKS, KPSS, DGS gibi ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara hazırlanan adaylar yeni sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman yapılacak?