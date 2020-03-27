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AK Parti eski Adana İl Başkanı Fikret Yeni koronavirüsü yendi, "Tedbirlere uyun" mesajı verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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KORONAYI YENEN AK PARTİLİ İSİM BU MESAJI VERDİ!

Coronavirüsü yendiğini sosyal medyadan duyuran eski Başkanı , “Tedavime izole edilmiş bir şekilde evimde devam ediyorum. Devletimizin aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız.” dedi.

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan eski Başkanı , bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

"TEDBİRLER UYUN" ÇAĞRISI

Virüsü yendiğini hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yeni, vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

AZAMİ DERECEDE DİKKATLİ OLMALIYIZ

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini ve tedavisine izole edilmiş bir şekilde evinden devam ettiğini kaydeden Yeni, "Tüm insanlığın mücadele ettiği koronavirüs salgını, artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz, 'bu hastalık bize bulaşmaz' noktasında bir düşünceye sahip olmamalı. Azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız" diye konuştu.



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