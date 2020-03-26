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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi olmak üzere toplam 32 bin personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 18 bin sözleşmeli sağlık personelinin kadro dağılımı belli oldu. Tercih işlemleri bugün başlıyor. Sözleşmeli sağlık personeli olmak için başvuru yapacak adaylar, tercih işlemlerini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Giriş Tarihi: 26.03.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 09:13
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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?

ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 32 bin personel alımı için ilan yayımlandı. 18 bin sözleşmeli sağlık personeli, 14 bin ise sürekli işçi alımı yapılacak. 18 bin sağlık personeli kadroları belli olduktan sonra adaylar tercihlerin nasıl yapılacağını ve şartları araştırmaya başladılar. Peki, ÖSYM Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?

ÖSYM KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte adaylar tercihlerini gerçekleştirecekler. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sağlık personeli alınacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Tercih kılavuzu yayımlanmadığı için şartları da henüz belli olmadı. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle: