ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi olmak üzere toplam 32 bin personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 18 bin sözleşmeli sağlık personelinin kadro dağılımı belli oldu. Tercih işlemleri bugün başlıyor. Sözleşmeli sağlık personeli olmak için başvuru yapacak adaylar, tercih işlemlerini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları neler?

Giriş Tarihi: 26.03.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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