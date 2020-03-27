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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için başvurular başladı. Bu kadrolardan 18 bini sağlık çalışanı olarak istihdam edilecek. Atamalar ÖSYM tarafından yapılacak. Yayımlanan KPSS 2020/5 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak tercihlerin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Şartlar neler?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 10:25
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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri başladı. ÖSYM tarafından 26 Mart'ta başlayan tercih işlemleri için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Atama için heyecan içinde olan adaylar, kadro dağılımı ve şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Tercih işlemleri, KPSS 2020/5 tercih kılavuzuna göre yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık personeli alımı için şartlar neler? İşte cevaplar...

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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır

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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7 ve KPSS 2020/4 Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar

ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK FİZİKÇİSİ pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.