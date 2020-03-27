Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson'ın testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medyadan, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti. Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"HAFİF DE OLSA BAZI SEMPTOMLAR HİSSETİM"

İngiltere Başbakanı Johnson resmi twitter adresinden bir video paylaşarak, "Son 24 saatte hafif de olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" açıklamasında bulundu.