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Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson'ın testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Son dakika haberi... Başbakanı sosyal medyadan, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti. Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini açıkladı.

Başbakanı corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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"HAFİF DE OLSA BAZI SEMPTOMLAR HİSSETİM"

İngiltere Başbakanı Johnson resmi twitter adresinden bir video paylaşarak, "Son 24 saatte hafif de olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

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