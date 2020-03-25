İngiliz Kraliyet Ailesi'nde coronavirüs şoku! Prens Charles'ın coronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ın coronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin veliaht prensi Charles'ın coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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