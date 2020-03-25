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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde coronavirüs şoku! Prens Charles'ın coronavirüs testi pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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PRENS CHARLES'IN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Son dakika haberi... 'in oğlu 'ın coronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin veliaht prensi Charles'ın coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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