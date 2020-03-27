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İngiltere Başbakanı Johnson coronavirüse yakalandığını böyle açıkladı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medyadan, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti. Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini açıkladı.
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