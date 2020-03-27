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Koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan Prens Charles’tan ilk görüntü geldi
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Karantina altına alınan ve hafif semtomlar gösterdiği öğrenilen Charles'tan ilk fotoğraf geldi. 71 yaşındaki taht varisinin ofisinden yapılan açıklamada, son birkaç gündür evden çalıştığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 14:34
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