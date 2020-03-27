27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Karantina altına alınan ve hafif semtomlar gösterdiği öğrenilen Charles'tan ilk fotoğraf geldi. 71 yaşındaki taht varisinin ofisinden yapılan açıklamada, son birkaç gündür evden çalıştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 14:34
  • 1
  • 11
Koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

  • 2
  • 11
Koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin koronavirüse yakalandığı, hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı' belirtilmişti.

  • 3
  • 11
Koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulanmıştı.

  • 4
  • 11
Koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Koronavirüse yakalanan Prens Charles teşhis sonrası ilk kez görüntülendi.

  • 5
  • 11
Koronavirüs teşhisiyle karantinaya alınan Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

İngiltere'de, koronavirüsle mücadelede büyük uğraş veren Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service) çalışanlarına destek amaçlı gerçekleştirilen alkış desteğine Prens Charles da karantinadan katıldı.