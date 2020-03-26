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Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: "Sağlıklıyım"

İngiltere Kraliyeti'nin veliahtı 71 yaşındaki Prens Charles'in koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası, basında, başta 93 yaşındaki annesi İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de tehlikede olup olmadığı konusu ele alınmaya başlandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Boris Johnson'ın telefonla görüştüğünü bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, halka Kraliçenin sağlıklı olduğu mesajı verildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 12:17
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Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: Sağlıklıyım

İngiliz basınına göre doktorlar, Prens Charles'in, annesini gördükten bir gün sonra 13 Mart'ta, virüsü bulaştırıcı hale geldiğini belirtti.

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Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: Sağlıkl��yım

Buckingham Sarayı sözcüsü, Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Kraliçe'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: Sağlıklıyım

Kraliçe, sosyal mesafeyi korumak için geçen hafta saraydan ayrılıp Windsor Kalesi'ne taşınmıştı.

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Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: Sağlıklıyım

Prens Charles'ın oğlu Harry ve eşi Meghan Markle ile en son 9 Mart tarihinde görüşmüştü.

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Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: Sağlıklıyım

Prens'in 98 yaşındaki babası Prens Philip ise halen var olan sağlık sorunları yüzünden sık sık hastanede tedavi görüyordu.