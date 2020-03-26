Kraliçe Elizabeth’ten mesaj: "Sağlıklıyım"

İngiltere Kraliyeti'nin veliahtı 71 yaşındaki Prens Charles'in koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası, basında, başta 93 yaşındaki annesi İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de tehlikede olup olmadığı konusu ele alınmaya başlandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Boris Johnson'ın telefonla görüştüğünü bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, halka Kraliçenin sağlıklı olduğu mesajı verildi.

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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