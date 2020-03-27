Çorum’da öğretmen “Coronavirüs salgını var” diye uyardığı şahıs tarafından bıçaklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi'nde İbrahim T. (33), sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı bacağından bıçakladı.

Sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., 'Corona virüs salgını var, dikkat et' diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi. Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, iddiaya göre, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.