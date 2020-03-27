15 Temmuz’da alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye ağırlaştırılmış müebbet
Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ
Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
DAVA ERTELENDİ
Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.
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