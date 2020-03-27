27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

15 Temmuz’da alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'ye ağırlaştırılmış müebbet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
ABONE OL
ALÇAK UÇAN PİLOTA AĞIR CEZA!

Terör örgütü ’nün  2016'daki darbe girişiminde F-16 ile  üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen  hakkında ağırlaştırılmış  cezası talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen hakkında ağırlaştırılmış cezası talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

Balıkesir 2'nci görülen duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

DAVA ERTELENDİ

Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Burdur'da FETÖ şüphelisi çift saklandıkları evde yakalandı! 2 yıldır aranıyordu... BURDUR'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇİFT SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI! 2 YILDIR ARANIYORDU...
Adana'da FETÖ şüphelisi 6 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi ADANA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 6 ESKİ POLİSİN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA