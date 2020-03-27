Başkan Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı: Tüm ikazlara riayet edelim, temizliğe ihtimam gösterelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyan yaptığı bir paylaşım ile vatandaşlara temizlik konusunda çağrıda bulundu ve alınan tedbirlerin süratle uygulandığını belirtti.

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mesaisini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan ikazlara uymanın ve temizliğin önemine vurgu yaptı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o mesajı

TEDBİRLER SÜRATLE HAYATA GEÇİYOR

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur:

"TEMİZLİK" VURGUSU

Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim.