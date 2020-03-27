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Başkan Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı: Tüm ikazlara riayet edelim, temizliğe ihtimam gösterelim

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI!

Başkan , sosyal medyan yaptığı bir paylaşım ile vatandaşlara temizlik konusunda çağrıda bulundu ve alınan tedbirlerin süratle uygulandığını belirtti.

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mesaisini sürdüren Başkan , sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan ikazlara uymanın ve temizliğin önemine vurgu yaptı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o mesajı

TEDBİRLER SÜRATLE HAYATA GEÇİYOR

Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur:

"TEMİZLİK" VURGUSU

Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim.

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