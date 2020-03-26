Son dakika: Başkan Erdoğan G-20'de liderlere böyle seslendi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesinde liderlere seslendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan zirveye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da katıldı.
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"BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla yaptığı konuşma A Haber ekranlarından anbean aktarıldı.
Erdoğan: "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti, "Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir. Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz" dedi.
Erdoğan, "Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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