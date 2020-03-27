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Polisten koronavirüs önlemi! 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede bulunan polis merkezlerine termal kamera yerleştirdi. Polis merkezlerinin girişlerine konulan termal kameralar X Ray kapılarından geçen vatandaşların vücut ısılarını ölçüyor. Koronavirüs şüphesi görülen vatandaşlar binaya sokulmadan ilgili sağlık merkezlerine ambulanslarla yönlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 15:12
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Polisten koronavirüs önlemi! 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs salgını nedeniyle, vatandaşlarla yoğun temas içerisinde olan polisleri korumak amacıyla alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

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Polisten koronavirüs önlemi! 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

Polislerin maske ve eldivenle çalışması gibi alınan bireysel önlemlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi Yerleşkesi de dahil olmak üzere 39 ilçede bulunan polis merkezlerine ateş ölçer termal kamera yerleştirildi.

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Polisten koronavirüs önlemi! 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

ŞÜPHELİLER İÇİN DE TERMAL KAMERA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan binasının ana girişi dışında içeride bulunan şube birimlerinin bulunduğu blok girişlerine de termal kameralar konuldu.

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Polisten koronavirüs önlemi! 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

Bu kameraların, gözaltına alınan şüphelilerin ana girişten geçmeyerek araçlarla içeri alınması nedeniyle bu noktalara yerleştirildiği öğrenildi.

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Polisten koronavirüs önlemi! 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu

Bu şekilde sadece vatandaşların değil şüphelilerin de termal kameralarla vücut ısılarının tespit edilmesi sağlanıyor.