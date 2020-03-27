Polisten koronavirüs önlemi! 39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede bulunan polis merkezlerine termal kamera yerleştirdi. Polis merkezlerinin girişlerine konulan termal kameralar X Ray kapılarından geçen vatandaşların vücut ısılarını ölçüyor. Koronavirüs şüphesi görülen vatandaşlar binaya sokulmadan ilgili sağlık merkezlerine ambulanslarla yönlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 27.03.2020 15:11Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 15:12