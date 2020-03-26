Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile ek genelge!
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile Bakanlık valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Corona Virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
Genelge ile Bakanlık valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi
Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek
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