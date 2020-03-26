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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile ek genelge!

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Giriş Tarihi: 26.03.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İLE EK GENELGE!

Son dakika haberine göre; 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile Bakanlık valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

, 81 İl Valiliği'ne Corona Virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile Bakanlık valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek

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