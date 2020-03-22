İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Fabrikalara el koymaktan çekinmeyiz
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, ''Eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik.'' ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Candaş Tolga Işık ile Instagram'da yaptığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Bakan Soylu maske stoğu yapan firmaların tespit edildiğini bildirerek, "Eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda maske stoğu yapan firmalar tespit ettik. Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız." ifadelerini kullandı.
''FABRİKALARINA EL KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ''
Soylu stok yapan firmaların fabrikalarına el koyacaklarını açıklayarak, ''Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyolar. Bu sabah 08:00'de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz.'' dedi.
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