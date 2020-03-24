İçişleri Bakanlığı açıkladı! 121 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebinin, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandığını açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.
İL VE İLÇELERDE VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU OLUŞTURULDU
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu durumda olan ve tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerin/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
3 NUMARAYA 144 BİN 405 ARAMA
Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibariyle karşılanmaya başlandı.
Bu doğrultuda, 112 numarası 55 bin 873 arama, 155 numarası 42 bin 101 arama, 156 numarası 12 bin 571 arama ve diğer numaralar üzerinden 33 bin 860 olmak üzere toplam 144 bin 405 arama gerçekleştirildi.
121 BİN 388 İHTİYAÇ TALEBİ KARŞILANDI
Bu aramalardan 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı. Geriye kalan 23 bin aramanın bilgi talepli olduğu, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.
"HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR"
Açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması; valilikler/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.
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