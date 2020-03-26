Son dakika: Van Başkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; Van'ın Başkale ilçesinde bu sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem merkezini İran'ın Hoy kenti olarak açıkladı.

Saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4, deprem merkezini ise İran'ın Hoy kenti olarak açıkladı.

Aynı bölgede 23 Şubat'ta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde 4'ü çocuk 6 kişi, Güvenlik köyünde ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığı, 700 konutta da ağır hasar olduğu bildirilmişti.