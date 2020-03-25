25 Mart 2020, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 65 yaş üstü vatandaşlar için talimat verildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI! 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Son dakika haberine göre, , 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi. Maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılıyor.

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