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Son dakika: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki Corona virüs vaka tablosunu açıkladı | 26 Mart Corona virüs son durum...

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DÜNYADAKİ CORONA TABLOSUNU AÇIKLADI

Son dakika haberi... , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. İletişim Başkanlığı, "26 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum: Türkiye’de şu ana kadar toplam 33.004 test yapılmış olup, 2.433 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 59 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 hasta iyileşmiştir." ifadelerine yer verdi.

, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, "26 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum: Türkiye'de şu ana kadar toplam 33.004 test yapılmış olup, 2.433 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 59 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 hasta iyileşmiştir." ifadelerine yer verdi.
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DÜNYA GENELİNDE CORONA VİRÜS TABLOSU NE DURUMDA?

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ayrıca, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarının son durumunu açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS VAKALARININ SON DURUMUNU AÇIKLADI


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