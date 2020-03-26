26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Resmi Gazete'de yayımlandı! O bölge riskli alan ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
O BÖLGE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

'da bir bölge ilan edilirken, ve 'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Türkiye imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Elazığ'ın merkez ilçe Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bölge riskli alan ilan edildi.

Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.

'ın merkez ilçe İnönü ve Kızılay Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların, bölgedeki sağlıksız ve riski yapılaşmanın çözümüne yönelik kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi kapsamındaki Ham Su Dengeleme Deposu ve Bağlantı Hatları'nın yapımı amacıyla Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

- 8 madde ve türevi uyuşturucu madde kapsamına alındı

kararı ile 8 madde ve türevi 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu.

Söz konusu karar ile uyuşturucu madde kapsamına alınan maddeler şöyle:

- PBPP adı ile bilinen piperazine

- Isotonitazene adı ile bilinen ethanamine

- SL-164 adı ile bilinen quinazolinone

- 1cp-LSD adı ile bilinen carboxamide

- Nitromethaqualone adı ile bilinen methylquinazolin-4one

- 2C-B isomer veya 4-Br-DM-1-PEA adı ile bilinen ethanamine

- Ro 07-4065 adı ile bilinen benzodiazepin-2-one

- 2F-viminol adı ile bilinen ethan-1-ol

Bu arada 'deki bir başka kararla e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğunun (mülga) Ulaştırma Bakanlığına verilmesi hakkındaki 24 Mart 2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı.

Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? SON DAKİKA: BANKA SİCİL AFFI 2020 ÇIKTI MI? SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR? SİCİL AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlandı: Halk Bankası'nın o kredileri üç ay faizsiz olarak ertelendi SON DAKİKA HABERİ... RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: HALK BANKASI'NIN O KREDİLERİ ÜÇ AY FAİZSİZ OLARAK ERTELENDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA