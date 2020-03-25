25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlandı: Halk Bankası'nın o kredileri üç ay faizsiz olarak ertelendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! O KREDİLER ERTELENDİ

Son dakika haberi... ’de yayımlanan kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların ’ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerinden doğan borçlarından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, üç ay faizsiz olarak ertelenecek.

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