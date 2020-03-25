Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Son dakika... Sicil affı çıktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde corona virüsünün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ado verilen bir paketle virüs salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milya liralık bir kaynak seti devreye alındı. Bu gelişmelerin ardından sicil affı olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.03.2020 10:55Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 11:01