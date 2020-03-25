Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Son dakika... Sicil affı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından sicil affı çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Bazı sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar "sicil affı çıktı mı" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?