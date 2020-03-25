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Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Son dakika... Sicil affı çıktı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde corona virüsünün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ado verilen bir paketle virüs salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milya liralık bir kaynak seti devreye alındı. Bu gelişmelerin ardından sicil affı olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 11:01
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Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Son dakika... Sicil affı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün etkilerini azaltmak adına alınan ekonomik tedbirleri açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından sicil affı çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Bazı sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar "sicil affı çıktı mı" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

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Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

2020 BANKA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi alanında düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

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Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Teklife, Corona Virüs ile mücadele kapsamında yeni maddelerin ekleneceği belirtildi. AK Parti'nin muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler sonunda kanun teklifine eklenecek maddeler arasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme yer alacak. Buna göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.

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Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Yine teklife eklenecek madde ile karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu tanınan sürede borcunu ödemezse hapis cezası yeniden gündeme gelecek. Çek sahibi, tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yıl içinde ödeyecek.

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Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.