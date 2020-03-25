Son Dakika: Okul tatili uzayacak mı? Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak

Son dakika haberi... Bugün saat 13.30'daki Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak. Toplantıda okul tatilinin uzayıp uzamayacağının da masada olması yüksek ihtimal...

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13:30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.

Bakan Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.

BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

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