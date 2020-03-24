Başkan Erdoğan yeni koronavirüs mesajı! Okullarda tatil süresi uzayacak mı? |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı videolu mesajda, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan mesajında elektrik ve doğalgaz faturalarının ötelenmesi ve enerjide herhangi bir kesintiye gidilmemesi tavsiyesinde bulundu. Okullardaki tatil süresinin uzatılması konusunda da Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyenin yönünde karar alınması gerektiği yönündeki talimatı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a iletti. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs paylaşımı: Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin artarak devam ettiğini söyledi. Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bakanlarla olan telekonferans görüşmelerinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde Erdoğan'ın okulların tatil edilmesi ile ilgili son duruma ilişkin "Bilim kurulu okul tatili uzatalım diyorsa ona uyalım" dediği görüldü.

FAHİŞ FİYATLARA GEÇİT YOK

Erdoğan'ın Başkan yardıncısı Fuat Okay ile yaptığı görüşmede, "Özellikle ürüleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Biz tabi ülkemiz içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla yurt içinde de fahiş fiyata satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da yasalarla biliyorsunuz yeri yoktur" dedi.

Erdoğan, Oktay'a ekonomi ve turizmde alınacak tedbirler konusunda şu talimatları verdi:

Turizmde 14 günde geri ödeme konusunda da bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız ile turizm Kültür Bakanlığımız ile görüşüyorlar.

ENERJİ ÖDEMELERİNDE ERTELEME OLABİLİR

Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususuunda bu konuyu masaya yatırmamızda fayda olur. Bunlar düşünebilir. Erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz.