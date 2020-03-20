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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!

Çin'den dünyaya yayılıp 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koranavirüse karşı mücadele sürerken doğru bilinen yanlışlar konusunda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap önemli bilgiler paylaştı. Alpay Azap, "Ek bir destek ürünü kullanmak, hastalıktan korunmak için fayda sağlamamaktadır. Sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların dışarıdan bu vitamin veya minerali alması gerekir. Kovid-19 açısından meyve ve sebzeleri kabukları ile yemenin hastalık riskini artırmış olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Genel temizlik kuralları doğrultusunda meyveler yıkanarak kabukları ile tüketilebilir. Dışarı çıkıldıktan sonra kıyafet dezenfeksiyonu uygulamasının hasta olmayı engelleyici ve rasyonel bir yanı yoktur. Kıyafetlerin her zaman yapıldığı gibi kirlenme durumlarına göre yıkanmaları yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 12:01
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!

Dünya genelinde görülen ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için sağlıklı kişilerin ek bir destek ürünü kullanmasının gerekmediği, sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların, dışarıdan bu vitamin veya minerali almasının uygun olduğu belirtildi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgi verdi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" ilan edilen Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Prof. Dr. Azap, tedbirli olunması ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hijyen, önlem ve karantina kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!

Prof. Dr. Azap, Kovid-19'a ilişkin en çok merak edilen soru ve cevapları şöyle sıraladı:

"YANLIŞ: Kovid-19 kabuklarıyla yenilebilen yeşillikler ve meyve ile sebzelerde tutunabildiğinden, meyveler kabukları soyularak yenilmeli, diğerlerinin ise tüketiminden kaçınılmalı.

DOĞRU: Kovid-19 açısından meyve ve sebzeleri kabukları ile yemenin hastalık riskini artırmış olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Genel temizlik kuralları doğrultusunda meyveler yıkanarak kabukları ile tüketilebilir.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!

YANLIŞ: Kovid-19'dan korunmak için dışarı çıktıktan sonra kıyafetler de dezenfekte edilmeli.

DOĞRU: Dışarı çıkıldıktan sonra kıyafet dezenfeksiyonu uygulamasının hasta olmayı engelleyici ve rasyonel bir yanı yoktur. Kıyafetlerin her zaman yapıldığı gibi kirlenme durumlarına göre yıkanmaları yeterlidir.