Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Doğru bilinen yanlışlar!

Çin'den dünyaya yayılıp 10 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koranavirüse karşı mücadele sürerken doğru bilinen yanlışlar konusunda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap önemli bilgiler paylaştı. Alpay Azap, "Ek bir destek ürünü kullanmak, hastalıktan korunmak için fayda sağlamamaktadır. Sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların dışarıdan bu vitamin veya minerali alması gerekir. Kovid-19 açısından meyve ve sebzeleri kabukları ile yemenin hastalık riskini artırmış olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Genel temizlik kuralları doğrultusunda meyveler yıkanarak kabukları ile tüketilebilir. Dışarı çıkıldıktan sonra kıyafet dezenfeksiyonu uygulamasının hasta olmayı engelleyici ve rasyonel bir yanı yoktur. Kıyafetlerin her zaman yapıldığı gibi kirlenme durumlarına göre yıkanmaları yeterlidir." ifadelerini kullandı.