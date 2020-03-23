Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. 5 saatten uzun süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basının karşısına geçti. Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kaybettiğimiz hastalarımızın hepsi ileri yaştaydı. Ancak ölümlerinin tek sebepleri yaşları değildi. Başka hastalıklarının da etkileri bulunuyordu. Vücutlarının dirençsizliği de bir faktördü." şeklinde konuştu.

Koronavirüsle mücadelede ülkece ciddi deneyim kazanıldığını belirten Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelede dayanışmamızın dünyada örneği yok." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık çalışanlarımıza 32 bin personel dahil ediyoruz"

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